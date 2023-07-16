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رياضة

بعد توقيعه بشكل رسمي.. تحديد موعد المباراة الأولى لميسي بقميص إنتر ميامي

Lebanon 24
16-07-2023 | 08:08
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وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس السبت، رسميا عقدا حتى عام 2025 مع نادي إنتر ميامي الأميركي.

ويتوقع أن يشارك ميسي للمرة الأولى بقميص إنتر ميامي يوم الجمعة المقبل أمام "كروز أزول" المكسيكي في بطولة كأس الدوري، التي تضم أندية الدوري الأميركي والدوري المكسيكي.
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وعبر مدرب نادي إنتر ميامي، الأرجنتيني جيراردو مارتينو، عن سعادته البالغة بانضمام مواطنه ميسي إلى الفريق رسميا.

وقال مارتينو "أولا وقبل كل شيء، يسعدنا توقيع ميسي لعقده الجديد، لقد أصبح رسميا أحد لاعبينا اليوم، وسيتم تقديمه اليوم.. الإثارة ستأتي بوجود أفضل لاعب في العالم معنا. نحتاج أيضا لجعله جاهزا من الناحية البدنية حتى يتمكن من المشاركة في اللحظات المناسبة".

ومن المقرر أن يقدم إنتر ميامي، ميسي رسميا مساء الأحد على ملعبه "فورت لودرديل" بولاية فلوريدا. (روسيا اليوم) 
 
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