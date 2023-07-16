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رياضة

برسالة مثيرة للجدل.. مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي السعودي بشأن صفقة محرز

Lebanon 24
16-07-2023 | 11:00
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بعد ساعات من انتشار أنباء قوية بشأن توصل نادي الأهلي السعودي لاتفاق نهائي لضم النجم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، فاجأ الأخير نظيره السعودي برسالة مثيرة للجدل.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق يوم السبت، أن الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الجناح الجزائري سيخضع للكشف الطبي غدا الاثنين قبل توقيع عقود انضمامه للفريق السعودي.
 
بيد أن نادي مانشستر سيتي فاجأ الجميع، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي باللغة العربية في موقع "تويتر"، صورة لمحرز وهو يشير بعلامة النصر وأرفقها بتعليق مقتضب: "ساحر العرب لدينا".
 
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وأثارت تلك التغريدة حالة من الجدل، حيث اعتبرها البعض إشارة على بقاء النجم الجزائري مع مانشستر سيتي وعدم رحيله لنادي الأهلي. (روسيا اليوم) 
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