إبن رونالدو يظهر مع جدّته بالزيّ السعوديّ

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بصورة لنجل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالزي السعودي مع جدته.



وظهر جونيور وهو يقبل جدته على رأسها، وحظيت الصورة بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن جونيور أصبح مندمجا في المجتمع السعودي بشكل كبير. (العربية)

Advertisement







