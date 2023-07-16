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رياضة

لبنان يتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة الشاطئية

Lebanon 24
16-07-2023 | 11:51
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تأهل منتخب لبنان لتحت الـ 21 سنة ذكور في الكرة الطائرة الشاطئية الى نهائيات بطولة العالم التي ستقام في تشرين الثاني المقبل في تايلاندا بعدما احتل المركز الرابع في بطولة آسيا التي اقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك في انجاز تاريخي للكرة الطائرة التي تعيش ابهى ايامها هذه الايام مع احراز منتخب لبنان للسيدات لقب بطولة غرب آسيا التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان في شهر تشرين الثاني الفائت ومن دون اي خسارة.
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