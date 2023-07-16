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رياضة
ما موقف باريس سان جيرمان من رحيل نيمار ومبابي؟
Lebanon 24
16-07-2023
|
12:46
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كشفت شبكة "RMC سبورت"، أن باريس سان جيرمان، يرغب في بيع البرازيلي نيمار هذا الصيف، والاحتفاظ بالفرنسي كيليان مبابي في حال موافقته على تمديد عقده مع الفريق.
ومن المتوقع أن يخلف اللاعب الهولندي الشاب، تشافي سيمونز، الذي استعاده باريس سان جيرمان من نادي أيندهوفن الهولندي بتفعيل شرط أحقية إعادة الشراء البالغ ستة ملايين يورو، نيمار في حال رحيله هذه الصيف.
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وكان سيمونز (20 عاما)، رحل عن باريس في صيف 2022 علما بأنه انضم للفريق قبل 4 سنوات قادما من أكاديمية برشلونة.
وذكرت شبكة "RMC" على حسابها في موقع "تويتر"، أنه رغم استعادة سيمونز فقد تتم إعارته قبيل انطلاق الموسم الجديد إذا لم يغادر نيمار أو مبابي.
وأضافت الشبكة: "باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار والاحتفاظ بمبابي، بشرط أن يفتح الأخير الباب للتمديد".
ومازال مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان غامضا حيث لم يخض اللاعب البرازيلي أي مباراة مع الفريق منذ عدة أشهر بسبب معاناته من الإصابة، بينما أكد مبابي الشهر الماضي أنه لن يمدد عقده مع الفريق الباريسي عند نهايته في صيف العام 2024.
ويضغط سان جيرمان الآن على مبابي لتمديد عقده.
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