"سنقطع أصابعك الثلاثة".. جماهير "باريس سان جيرمان" تهدّد نجماً مرشحاً للانضمام إلى الفريق من هو؟





ويحاول "سان جيرمان"، ضم الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، خاصة إذا رحل كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي هذا الصيف، لكن يبدو أن تلك الصفقة لا تلقى موافقة "ألتراس" النادي الفرنسي، فقامت مجموعة من "ألتراس" بتوجيه رسالة واضحة إلى المهاجم الصربي من خارج ملعب "حديقة الأمراء"، انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حملوا لافتة كتب عليها: "فلاهوفيتش، إذا أتيت، سوف نقطع أصابعك الثلاثة".

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هددت عناصر من جماهير "باريس سان جيرمان" الفرنسي، أحد اللاعبين المرتبطين بالانضمام للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.ويحاول "سان جيرمان"، ضم الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، خاصة إذا رحل كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي هذا الصيف، لكن يبدو أن تلك الصفقة لا تلقى موافقة "ألتراس" النادي الفرنسي، فقامت مجموعة من "ألتراس" بتوجيه رسالة واضحة إلى المهاجم الصربي من خارج ملعب "حديقة الأمراء"، انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حملوا لافتة كتب عليها: "فلاهوفيتش، إذا أتيت، سوف نقطع أصابعك الثلاثة".

وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تلك الرسالة تأتي بسبب إظهار فلاهوفيتش لأصابعه الثلاثة أثناء اللعب مع صربيا.

وأكد عدد من المصادر في فرنسا أن الصفقة متقدمة للغاية، حيث ادعت أن فلاهوفيتش توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية للعقد مع باريس، ويتبقى فقط التوصل لاتفاق نهائي مع "يوفنتوس". (روسيا اليوم)