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رياضة

عاشق السوشي و"ريال مدريد".. تعرفوا الى امبراطور التنس الجديد

Lebanon 24
17-07-2023 | 08:30
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أصبح نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، ثالث أصغر لاعب يحقق لقب بطولة "ويمبلدون" عبر التاريخ.
 
ويشق ألكاراز صاحب الـ 20 عاماً طريقه بوضوح، نحو عهد من الهيمنة على اللعبة، مع اقتراب الأسطورتين رافاييل نادال ونوفاك جوكوفيتش، من سن الاعتزال.
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الشاب الإسباني أصبح أول لاعب من مواليد الألفية الجديدة، يحقق لقب "غراند سلام"، بعد لقبيه في أميركا المفتوحة للتنس 2022، وبطولة ويمبلدون 2023 الآن.


 وبعدما أذهل ألكاراز تتزايد الجميع، بدأت الأسئلة حول حياته تأتي من كل اتجاه ومنها: كيف دخل رياضة التنس؟ 

دخول ألكاراز رياضة التنس كان بفضل والده، كارلوس ألكاراز غونزاليس، الذي كان يملك ناد للتنس في قرية إل بالمر الصغيرة بمقاطعة مورسيا، في الجنوب الشرقي لإسبانيا. وكان مدربه نجم التنس الإسباني السابق، خوان كارلوس فيريرو، الذي سبق أن حقق بطولة "رولان غاروس" عام 2003، ووصل لنهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس بنفس العام، وكان المصنف الأول عالميا عام 2003، قبل "ثورة روجيه فيدرر" في الأعوام اللاحقة.


تفاصيل مثيرة عن حياته: 
حصل ألكاراز على رخصة القيادة في شباط 2022، ويعشق ألكاراز "قيلولة" بعد الظهيرة، وفقا لصحيفة "ماركا".


يهم ابن مقاطعة مورسيا على لعب الشطرنج لتنشيط دماغه، كما يحب لعب الغولف في وقت الفراغ، ويعشق تناول "السوشي"، وهي وجبته الأساسية قبل المباريات.


اختارته شركة رولكس للساعات الفاخرة سفيرا لها، وخليفة لروجيه فيدرر.


يشجع ألكاراز نادي ريال مدريد الإسباني، ويحلم بانضمام كيليان مبابي للفريق، وفقا لمصادر إسبانية. (سكاي نيوز)
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