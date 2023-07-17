Advertisement

رياضة

"ستحدث أشياء جيدة للغاية".. هذا ما قاله ميسي بعد انضمامه لـ "إنتر ميامي" الأميركي

Lebanon 24
17-07-2023 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1088409-638252083981626358.jpg
Doc-P-1088409-638252083981626358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سعيد بوجوده في نادي "إنتر ميامي" الأميركي.

وقدم "إنتر ميامي" رسميا صباح اليوم الاثنين، نجمه الجديد ليونيل ميسي، خلال حفل أقيم في ملعب "DRV PNK" بجنوب فلوريدا، بحضور نحو 20 ألف مشجع، رغم سوء الأحوال الجوية قبل انطلاق مراسم الحفل.
Advertisement
وقال ميسي: "شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي".

وأضاف: "أريد حقا أن أبدأ التدريبات والتنافس، لدي نفس الرغبة على التنافس التي لطالما كانت لدي، والرغبة في الفوز، ومساعدة النادي على الاستمرار في النمو".

وتابع: "أنا سعيد جدا لأنني اخترت المجيء للعب في هذه المدينة مع عائلتي، اختيار هذا المشروع لا يوجد شك في أننا سنستمتع به كثيرا. سنحظى بوقت جيد وستحدث أشياء جيدة للغاية".
من جانبه، قال النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، المالك الجزئي في نادي إنتر ميلامي: "الحلم أصبح حقيقة"، مضيفا: "ليو، نحن فخورون جدا بأنك اخترت نادينا للمرحلة التالية في مسيرتك".

ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول للنجم ليونيل ميسي (36 عاما) بقميص نادي "إنتر ميامي" في 21 تموز، خلال مباراة الفريق مع نادي كروز أزول المكسيكي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:41 | 2023-07-17
14:41 | 2023-07-17
10:52 | 2023-07-17
08:30 | 2023-07-17
07:04 | 2023-07-17
03:24 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website