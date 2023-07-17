"ستحدث أشياء جيدة للغاية".. هذا ما قاله ميسي بعد انضمامه لـ "إنتر ميامي" الأميركي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سعيد بوجوده في نادي "إنتر ميامي" الأميركي.



وقدم "إنتر ميامي" رسميا صباح اليوم الاثنين، نجمه الجديد ليونيل ميسي، خلال حفل أقيم في ملعب "DRV PNK" بجنوب فلوريدا، بحضور نحو 20 ألف مشجع، رغم سوء الأحوال الجوية قبل انطلاق مراسم الحفل.

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وقال ميسي: "شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي".



وأضاف: "أريد حقا أن أبدأ التدريبات والتنافس، لدي نفس الرغبة على التنافس التي لطالما كانت لدي، والرغبة في الفوز، ومساعدة النادي على الاستمرار في النمو".



وتابع: "أنا سعيد جدا لأنني اخترت المجيء للعب في هذه المدينة مع عائلتي، اختيار هذا المشروع لا يوجد شك في أننا سنستمتع به كثيرا. سنحظى بوقت جيد وستحدث أشياء جيدة للغاية".

من جانبه، قال النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، المالك الجزئي في نادي إنتر ميلامي: "الحلم أصبح حقيقة"، مضيفا: "ليو، نحن فخورون جدا بأنك اخترت نادينا للمرحلة التالية في مسيرتك".



ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول للنجم ليونيل ميسي (36 عاما) بقميص نادي "إنتر ميامي" في 21 تموز، خلال مباراة الفريق مع نادي كروز أزول المكسيكي. (روسيا اليوم)