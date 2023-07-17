27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
خطأ فادح.. الدوري الأميركي يحرج سيرجيو بوسكيتس هذا ماذا حدث
Lebanon 24
17-07-2023
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض نجم فريق "برشلونة" السابق، سيرجيو بوسكيتس، لموقف محرج من جانب حسابات الدوري الأميركي بعد انتقاله رسمياً لصفوف فريق "إنتر ميامي".
وانضم بوسكيتس إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مؤتمر تقديمهم الرسمي للجماهير ووسائل الإعلام في ميامي مساء أمس الأحد، ووقع نجم إسبانيا على عقد حتى عام 2025.
Advertisement
ورحب حساب الدوري الأميركي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالنجم بوسكيتس عن طريق نشر صورة بالخطأ لزميله السابق في المنتخب الإسباني ألفارو أربيلوا. وتم ملاحظة الأمر من جانب المشجعين على "تويتر" ليتم إصلاح الخطأ سريعًا بنشرهم صورة جديدة لبوسكيتس، وتعليق: "لماذا يبدوا أربيلوا وبوسكيتس متشابهين جدًا .. المشرف بحاجة إلى نظارات جديدة".
وعلق بوسكيتس، على انتقاله لإنتر ميامي قائلًا: "هذه فرصة خاصة ومثيرة أنا متحمس للغاية لاغتنامها، أتطلع إلى هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي لقد تأثرت بالنادي عندما جئت مع برشلونة العام الماضي والآن أنا سعيد ومستعد لتمثيل النادي بنفسي". (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها ثري لبناني.. الفنانة العربية الشهيرة تستمتع بوقتها على متن يخت (صورة)
Lebanon 24
زوجها ثري لبناني.. الفنانة العربية الشهيرة تستمتع بوقتها على متن يخت (صورة)
02:24 | 2023-07-17
17/07/2023 02:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة حر جديدة متوقعة بعد 21 تموز.. هل يتكرر سيناريو صيف 2021 في لبنان؟
Lebanon 24
موجة حر جديدة متوقعة بعد 21 تموز.. هل يتكرر سيناريو صيف 2021 في لبنان؟
02:30 | 2023-07-17
17/07/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في صيدا تطالُ عسكرياً في الجيش.. هكذا خسر حياته! (صورة)
Lebanon 24
مأساة في صيدا تطالُ عسكرياً في الجيش.. هكذا خسر حياته! (صورة)
12:00 | 2023-07-17
17/07/2023 12:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بإطلالة جميلة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بإطلالة جميلة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
04:04 | 2023-07-17
17/07/2023 04:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع غير مسبوق في سعر صرف العملة السورية... فهل انزلق "المركزي" الى السوق السوداء؟
Lebanon 24
تراجع غير مسبوق في سعر صرف العملة السورية... فهل انزلق "المركزي" الى السوق السوداء؟
05:30 | 2023-07-17
17/07/2023 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:41 | 2023-07-17
نجل ميسي يحرجه أمام جمهور إنتر ميامي.. شاهدوا ماذا فعل
14:41 | 2023-07-17
كم بلغت أرباح ريال مدريد بنهاية الـ2022؟
09:26 | 2023-07-17
"ستحدث أشياء جيدة للغاية".. هذا ما قاله ميسي بعد انضمامه لـ "إنتر ميامي" الأميركي
08:30 | 2023-07-17
عاشق السوشي و"ريال مدريد".. تعرفوا الى امبراطور التنس الجديد
07:04 | 2023-07-17
"سنقطع أصابعك الثلاثة".. جماهير "باريس سان جيرمان" تهدّد نجماً مرشحاً للانضمام إلى الفريق من هو؟
03:24 | 2023-07-17
استقبال الأسطوري لـ "ميسي" خلال تقديمه رسميا في إنتر ميامي (فيديو)
فيديو
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
18/07/2023 02:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
18/07/2023 02:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
18/07/2023 02:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact