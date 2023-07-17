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رياضة

خطأ فادح.. الدوري الأميركي يحرج سيرجيو بوسكيتس هذا ماذا حدث

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:52
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تعرض نجم فريق "برشلونة" السابق، سيرجيو بوسكيتس، لموقف محرج من جانب حسابات الدوري الأميركي بعد انتقاله رسمياً لصفوف فريق "إنتر ميامي".
وانضم بوسكيتس إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مؤتمر تقديمهم الرسمي للجماهير ووسائل الإعلام في ميامي مساء أمس الأحد، ووقع نجم إسبانيا على عقد حتى عام 2025.
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ورحب حساب الدوري الأميركي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالنجم بوسكيتس عن طريق نشر صورة بالخطأ لزميله السابق في المنتخب الإسباني ألفارو أربيلوا. وتم ملاحظة الأمر من جانب المشجعين على "تويتر" ليتم إصلاح الخطأ سريعًا بنشرهم صورة جديدة لبوسكيتس، وتعليق: "لماذا يبدوا أربيلوا وبوسكيتس متشابهين جدًا .. المشرف بحاجة إلى نظارات جديدة".


وعلق بوسكيتس، على انتقاله لإنتر ميامي قائلًا: "هذه فرصة خاصة ومثيرة أنا متحمس للغاية لاغتنامها، أتطلع إلى هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي لقد تأثرت بالنادي عندما جئت مع برشلونة العام الماضي والآن أنا سعيد ومستعد لتمثيل النادي بنفسي". (جول)
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