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رياضة

كم بلغت أرباح ريال مدريد بنهاية الـ2022؟

Lebanon 24
17-07-2023 | 14:41
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كشف ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه أنهى العام المالي 2022 - 2023 بأرباح بلغت 11.8 مليون يورو (13.25 مليون دولار،) أي أقل بنحو مليون يورو عن الموسم السابق على الرغم من ارتفاع الإيرادات.
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وقال النادي في بيان: "الدخل التشغيلي للسنة المالية 2022 - 2023 بلغ 843 مليون يورو، بزيادة 121 مليون يورو (17%) مقارنة بالسنة المالية 2021 - 2022".
 
وأوضح النادي أن عائدات الاستاد، ما زالت أقل بنسبة 13% مما كانت عليه في العام المالي 2018 - 2019، لكن الإيرادات من الأعمال المتبقية تجاوزت بالفعل مستويات ما قبل الجائحة، وكان أبرزها ارتفاع عائدات التسويق بنسبة 12%.

وقال ريال مدريد إن صافي الإيرادات بلغ 558 مليون يورو، بزيادة 12 مليونا عن العام المالي الماضي، بينما بلغ صافي الديون 46.7 مليون يورو حتى 30 حزيران 2023 باستثناء مشروع تجديد الاستاد.

وكان صافي الديون في العام المالي الماضي بلغ 263.1 مليون يورو.
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