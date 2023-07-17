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رياضة

نجل ميسي يحرجه أمام جمهور إنتر ميامي.. شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
17-07-2023 | 16:41
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أحرج تياغو النجل الأكبر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والده أثناء حفل تقديم "البرغوث" كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي الأميركي، فجر اليوم الإثنين، وسط حضور جماهيري كبير.
وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لليونيل ميسي على أرضية ملعب "DRV PNK" لإنتر ميامي، وهو يتجه صوب الجماهير لتوجيه التحية إليهم، ووفي هذه الأثناء، كان أبناء "البرغوث"، تياغو وماتيو وسيرو، يسيرون نحو والدهم.
و يبدو أن ميسي أورث جيناته لأولاده بكرة القدم، اذ قام تياغو بمفاجأة والده، بتمرير الكرة من بين قدمي "البرغوث" الذي كان منشغلا بتحية الجماهير ثم نظر فجأة ليكتشف أنه تمت مراوغته.
 
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