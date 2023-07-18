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رياضة

أغلى سعر في تاريخ الدوري الأميركي.. تذكرة مباراة ميسي بثمن منزل!

Lebanon 24
18-07-2023 | 03:28
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ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية، أن بعض تذاكر مباراة "إنتر ميامي" المقررة الجمعة في بطولة كأس الدوريات بأميركا الشمالية، والتي من المتوقع أن يشارك فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي تباع لقاء 110 آلاف دولار.
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وأضافت أن هذا الرقم، الذي يبدو "فلكيا" وفقا لكثيرين، وظهر في موقع يعيد بيع تذاكر المباريات، هو واحد من أغلى أسعار تذاكر المباريات التي سجلت في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم.
وارتفعت تذاكر بعض المقاعد في مباريات الفريق بعدما وقع ميسي رسميا عقده مع إنتر ميامي، السبت، في صفقة يعتقد أنها تتراوح بين 50-60 مليون دولار كل عام.
 
ومع ذلك، هناك تذاكر أخرى بأسعار أقل لمباراة الجمعة، إذ يبلغ متوسط سعر التذكرة 487 دولارا، وسافر بعض المعجبين بميسي مسافة تزيد على ألف كيلومتر لحضور مباراة الفريق ضد نادي كروز آزول المكسيكي.

ويبلغ معدل سعر تذاكر مباراة إنتر ميامي المقررة في 20 آب المقبل أمام نادي شارلوت الأميركي نحو 200 دولار، بارتفاع قدره 900 في المئة منذ يونيو الماضي عندما بدأت التكهنات بشأن انضمامه إلى الفريق.

وبشكل عام ارتفع متوسط سعر تذاكر إنتر ميامي بنحو 700 في المئة. (سكاي نيوز)
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