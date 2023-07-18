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خاص

بالأرقام.. من هم أعلى المدربين أجراً في العالم؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
18-07-2023 | 04:30
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لم يعد لاعبو كرة القدم النجوم الوحيدين في عالم كرة القدم، الذين يتقاضون عشرات الملايين سنوياً، فالمدربون اقتحموا مجال النجومية والمال وباتوا يحصلون على رواتب "خرافية" ومكافآت مالية كبيرة مقابل خدماتهم، وأصبح الحال كذلك أيضاً بالنسبة إلى المدربين الذين يلعبون تحت إشرافهم. 
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 ومثلما تختلف رواتب اللاعبين، فإن الأجور التي يحصل عليها المدربون تتفاوت بشكل كبير للغاية أيضاً.
اذاً كم يتقاضى مدربو كرة القدم في الأندية الكبرى؟ 
 
يتصدّر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب "أتلتيكو مدريد" الإسباني، القائمة براتب 30 مليون إسترليني في الموسم، يليه بيب غوارديولا مدرب "مانشستر سيتي" الإنكليزي بـ20 مليونا، بحسب تقرير صحيفة "ذا صن" البريطانية. 
 
وجاء في المركز الثالث الألماني يورغن كلوب المدير الفني لـ "ليفربول" براتب 16 مليون يورو، يليه بات ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق السعودي الذي احتل المركز الرابع، في ظل الرواتب المرتفعة التي أصبحت فرق دوري روشن السعودي تدفعها. 
 
وحلّ في المركز الخامس ماسيميليانو أليغري مدرب "يوفنتوس" الإيطالي بـ11.3 مليون، وحقّق السادس توماس توخيل مدرب "بايرن ميونخ" الألماني براتب 10.6 مليون. 
 
وجاء الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب الجديد لـ "تشيلسي" براتب 10.4 مليون في المركز السابع، ثم كارلو أنشيلوتي من "ريال مدريد" بـ9.6 مليون ثامناً. 
وحصد الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لـ "مانشستر يونايتد" الإنكليزي المركز التاسع بـ9 ملايين، ثم سيميوني إنزاغي من "إنتر ميلان" الإيطالي بـ8.8 مليون في المركز العاشر. 
 
وحلّ الإسباني مايكل أرتيتا في الترتيب الحادي عشر براتب 8.3 مليون، ثم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ "روما" براتب 8.1 مليون في الترتيب الثاني عشر. 
 
في المقابل، قالت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، إن بيب غوارديولا يحتلّ صدارة أعلى المدربين أجراً في العالم، وتضمّ القائمة عدداً من المدربين المخضرمين، مثل كارلو أنشيلوتي، وجوزيه مورينيو. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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