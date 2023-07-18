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رياضة

رونالدو: الدوري السعوديّ أفضل من الأميركيّ

Lebanon 24
18-07-2023 | 06:29
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أكد كريستيانو رونالدو أنه لن يعود للعب في أوروبا، وأكد أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأميركي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

ورأى رونالدو أنّ "معظم مسابقات الدوري في أوروبا تعاني من تراجع في المستوى". (العربية)
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