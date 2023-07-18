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رياضة

بايرن ميونخ سيُعيّن كريستوف فروند في منصب مدير الكرة في النادي

Lebanon 24
18-07-2023 | 11:00
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كشفت شبكة "سكاي" التلفزيونية اليوم الثلاثاء، أنّ نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بصدد تعيين النمساوي كريستوف فروند في منصب مدير الكرة في النادي.

وأشارت الشبكة إلى أن فروند سيصل إلى بايرن ميونخ لتولي مهام المنصب اعتبارا من الأول من أيلول قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي، وذلك عقب نهاية سوق الانتقالات الصيفية. (العربية)
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