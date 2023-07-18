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رياضة
كلاس استقبل وفد الأولمبياد الخاص اللبناني وثمن انجازه في الالعاب العالمية
Lebanon 24
18-07-2023
|
10:56
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استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في مكتبه في الوزارة اليوم، افراد بعثة الأولمبياد الخاص اللبناني الذين شاركوا في الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في برلين بألمانيا.
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وترأس الوفد مؤسس الأولمبياد الخاص اللبناني محمد ناصر، وحضر اللقاء رئيس مصلحة الرياضة ومدير عام المنشآت الرياضية بالتكليف محمد عويدات، واستهله كلاس بتهنئة اللاعبين "على النتائج المبهرة التي حققوها في الالعاب العالمية"، كما هنأ المدربين و الاهالي على تشجيعهم، وقال: "نحن كوزارة على استعداد لتقديم اي مساعدة لهذه الجمعية".
وعقب ناصر بكلمة شكر خلالها كلاس على استقبال افراد البعثة وتشجيعهم، واوضح له انه "ومنذ تأسيسه، لم يغب الأولمبياد الخاص اللبناني عن اي مشاركة اقليمية او عالمية بالرغم من كافة الظروف والصعوبات، "وتم تحقيق العديد من النتائج المشرفة للاعبين الابطال".
كما وشكر الجمعيات التي تشارك مع الأولمبياد الخاص اللبناني، واثنى على جهود المدربين "لايصال اللاعبين الى ما وصلوا اليه".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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