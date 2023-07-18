ميسي يخوض أول حصة تدريبية في صفوف إنتر ميامي





وصل ميسي إلى ملعب تدريب إنتر ميامي في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ولاية فلوريدا وسط حرارة مرتفعة بلغت 30 درجة مئوية.

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حظي ميسي وزميله السابق في برشلونة، سيرغيو بوسكيتس باحتفال كبير لدى دخولهما ارضية الملعب حيث وقف زملاؤهم الجدد على الجهتين وهم يصفقون محتفلين بتواجدهما. شارك النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، يوم الثلاثاء، في اول حصة تدريبية مع زملائه الجدد في فريقه إنتر ميامي الأميركي.وصل ميسي إلى ملعب تدريب إنتر ميامي في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ولاية فلوريدا وسط حرارة مرتفعة بلغت 30 درجة مئوية.حظي ميسي وزميله السابق في برشلونة، سيرغيو بوسكيتس باحتفال كبير لدى دخولهما ارضية الملعب حيث وقف زملاؤهم الجدد على الجهتين وهم يصفقون محتفلين بتواجدهما.

وتم تقديم ميسي رسميا الى وسائل الاعلامـ، يوم الأحد، إلى جانب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي النادسي الأميركي، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الرسمية الاولى يوم الجمعة المقبل. (سكاي نيوز عربية)