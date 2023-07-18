من أجل ميسي.. هذا ما قامت به أندية أميركية

فتحت صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الباب إلى إجراء تعديلات على ملاعب الدوري الأميركي "MLS" خوفا من إصابة أسطورة الأرجنتين في موسمه الأول.



قال مفوض رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، دون غارير، في مقابلة مع موقع "سبورتس بيبل" إن قدوم ميسي إلى المسابقة يتطلب إجراء الكثير من التعديلات على الملاعب.

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وتعتمد 5 أندية على العشب الصناعي في ملاعبها، الأمر الذي يتسبب في إصابات متكررة للاعبين، لكن دون ردة فعل قوية من رابطة الدوري الأميركي، أو من الأندية التي تعتمد على هذا النوع من العشب.

غارير أكد أن الموسم المقبل سيشهد تغييرات على العشب الصناعي، حيث سيتم وضع طبقة من العشب الطبيعي كحل مؤقت فوق العشب الصناعي لتفادي الخشونة الناتجة عن الأرضية الصلبة للملاعب.



ووضعت رابطة الدوري الأميركي خطة طويلة الأمد لتبديل العشب الصناعي بالكامل في كل ملاعبها إلى عشب طبيعي، وذلك تزامنا مع استقطاب عددا كبيرا من نجوم الصف الأول في أوروبا.



وستقوم 5 أندية بوضع طبقات العشب الطبيعي فوق ملاعبها، وهي: سياتل ساوندرز، أتلانتا يونايتد، شارلوت إف سي، بورتلاند تيمبرز، ونيو إنغلاند، بينما يتمتع نادي إنتر ميامي بملعب رائع من العشب الطبيعي، حيث بدأ ميسي تدريباته مع الفريق عليه بصورة طبيعية. (سكاي نيوز عربية)