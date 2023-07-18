Advertisement

رياضة

من أجل ميسي.. هذا ما قامت به أندية أميركية

Lebanon 24
18-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1088816-638253107029852357.jpg
Doc-P-1088816-638253107029852357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الباب إلى إجراء تعديلات على ملاعب الدوري الأميركي "MLS" خوفا من إصابة أسطورة الأرجنتين في موسمه الأول.

قال مفوض رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، دون غارير، في مقابلة مع موقع "سبورتس بيبل" إن قدوم ميسي إلى المسابقة يتطلب إجراء الكثير من التعديلات على الملاعب.
Advertisement
 
وتعتمد 5 أندية على العشب الصناعي في ملاعبها، الأمر الذي يتسبب في إصابات متكررة للاعبين، لكن دون ردة فعل قوية من رابطة الدوري الأميركي، أو من الأندية التي تعتمد على هذا النوع من العشب.
 
غارير أكد أن الموسم المقبل سيشهد تغييرات على العشب الصناعي، حيث سيتم وضع طبقة من العشب الطبيعي كحل مؤقت فوق العشب الصناعي لتفادي الخشونة الناتجة عن الأرضية الصلبة للملاعب.

ووضعت رابطة الدوري الأميركي خطة طويلة الأمد لتبديل العشب الصناعي بالكامل في كل ملاعبها إلى عشب طبيعي، وذلك تزامنا مع استقطاب عددا كبيرا من نجوم الصف الأول في أوروبا.

وستقوم 5 أندية بوضع طبقات العشب الطبيعي فوق ملاعبها، وهي: سياتل ساوندرز، أتلانتا يونايتد، شارلوت إف سي، بورتلاند تيمبرز، ونيو إنغلاند، بينما يتمتع نادي إنتر ميامي بملعب رائع من العشب الطبيعي، حيث بدأ ميسي تدريباته مع الفريق عليه بصورة طبيعية. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:47 | 2023-07-19
05:57 | 2023-07-19
02:58 | 2023-07-19
01:19 | 2023-07-19
00:31 | 2023-07-19
00:05 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website