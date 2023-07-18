Advertisement

رياضة

آخر تطورات انتقال ماني إلى السعودية.. هذا ما قام به "بايرن ميونيخ"

Lebanon 24
18-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1088828-638253126949508587.jpg
Doc-P-1088828-638253126949508587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار موقع سكاي نيوز الألماني إلى أن بايرن ميونيخ رفع سعر السنغالي ساديو ماني، بوجه لأندية السعودية المهتمة.

وقال الموقع إن بايرن ميونيخ رفع سعر ماني من 20 مليون يورو إلى 32 مليون يورو، مع زيادة وتيرة الاهتمام من ناديي النصر والأهلي السعوديين.
Advertisement

وكشفت مصادر ألمانية أن ماني "معروض للبيع" من قبل بطل ألمانيا، وأن النادي مستعد للاستماع لعروض من أندية مهتمة. (سكاي نيوز عربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:47 | 2023-07-19
05:57 | 2023-07-19
02:58 | 2023-07-19
01:19 | 2023-07-19
00:31 | 2023-07-19
00:05 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website