آخر تطورات انتقال ماني إلى السعودية.. هذا ما قام به "بايرن ميونيخ"

Advertisement

أشار موقع سكاي نيوز الألماني إلى أن بايرن ميونيخ رفع سعر السنغالي ساديو ماني، بوجه لأندية السعودية المهتمة.وقال الموقع إن بايرن ميونيخ رفع سعر ماني من 20 مليون يورو إلى 32 مليون يورو، مع زيادة وتيرة الاهتمام من ناديي النصر والأهلي السعوديين.وكشفت مصادر ألمانية أن ماني "معروض للبيع" من قبل بطل ألمانيا، وأن النادي مستعد للاستماع لعروض من أندية مهتمة. (سكاي نيوز عربية)