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رياضة

رونالدو يبحث عن انجاز جديد.. أمل بالفوز بأول لقب عربي

Lebanon 24
19-07-2023 | 00:05
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يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو تجربة فريدة من نوعها للمرة الأولى في مسيرته، عندما يقود النصر السعودي في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان"، بحثا عن أول ألقابه منذ تتويجه بكأس إيطاليا مع يوفنتوس عام 2021.
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رونالدو لم يفز ببطولة منذ قرابة الـ800 يوما، حيث قضى موسما ونصف في إنجلترا مع مانشستر يونايتد بدون أي ألقاب.

وفي الموسم الماضي لم يحقق النجم البرتغالي أي بطولة مع النصر رغم منافسة فريقه على كل الألقاب المحلية التي انتهت بخسارته في النهاية.
تعد البطولة العربية هي الفرصة الأقرب ليعود رونالدو بطلا على منصات التتويج، حيث يقضي الفترة الأخيرة من مسيرته مع كرة القدم في الملاعب السعودية.

وتنطلق بطولة كأس الملك سلمان في المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 تموز الجاري وحتى 12 آب المقبل، بمشاركة 16 ناديا يتنافسون من أجل التتويج باللقب.

ويقود رونالدو فريق النصر في المجموعة الثالثة ضد أندية الشباب السعودي واتحاد المنستيري التونسي، والزمالك المصري، بحثا عن حجز إحدى البطاقتين الأولى والثانية في المجموعة للعبور إلى دور الثمانية.
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