الخليفي في رسالة شديدة اللهجة: مبابي ليس أكبر من باريس

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وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان بعدم رغبته تمديد التعاقد بينهما لما بعد الموسم المقبل، إذ لا ينوي اللاعب الشاب الاستمرار في نادي العاصمة لما بعد صيف 2025.



وخاطب رئيس نادي العاصمة الفرنسية اللاعبين لمدة 15 دقيقة تقريبا لتأكيد سياسة النادي المتمثلة في وضع المؤسسة فوق أي شخص آخر، في رسالة اعتبرها البعض موجهة لمبابي الذي يتمسك بمسألة البقاء الموسم المقبل بينما تطلب منه إدارة النادي التجديد أو الرحيل بمقابل مالي خلال فترة الانتقالات الحالية. كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وجه رسالة شديدة اللهجة إلى اللاعبين، لدى زيارته تدريبات الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد قائلاً أنه لا يوجد أي لاعب أكبر من النادي، وذلك في خضم أزمة نادي العاصمة الفرنسية مع نجمه كيليان مبابي.وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان بعدم رغبته تمديد التعاقد بينهما لما بعد الموسم المقبل، إذ لا ينوي اللاعب الشاب الاستمرار في نادي العاصمة لما بعد صيف 2025.وخاطب رئيس نادي العاصمة الفرنسية اللاعبين لمدة 15 دقيقة تقريبا لتأكيد سياسة النادي المتمثلة في وضع المؤسسة فوق أي شخص آخر، في رسالة اعتبرها البعض موجهة لمبابي الذي يتمسك بمسألة البقاء الموسم المقبل بينما تطلب منه إدارة النادي التجديد أو الرحيل بمقابل مالي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان الخطاب واضحا للغاية: لا أحد فوق النادي بما في ذلك أنا، وأي شخص لا يريد اللعب أو يحترم النادي ولاعبيه فيجب أن لا يكون هنا، لا توجد أعذار، النادي قام ببناء أفضل المرافق في العالم، ولا يفتقر إلى أي شيء، يجب أن نركز على الأداء، ومن ثم ستأتي النتائج، يمكننا تقديم كرة قدم رائعة، ويجب على اللاعبين رد الجميل للجماهير والنادي.



وقبل الخطاب، شوهد الخليفي مع التعاقدات الجديدة للنادي، حيث رحب بسكرينيار وأسينسيو وأوغارتي ولوكاس هيرنانديز وكانغ إن لي وشير ندور، وأكد على أن المدرب الإسباني لويس إنريكي يتمتع بالسلطات الكاملة، وتحدث باللغة الإنجليزية لكنه شدد على انه يجب على جميع اللاعبين تعلم لغة البلد وأنه سيتحدث معهم باللغة الفرنسية مستقبلا.