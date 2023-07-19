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رياضة

مانشستر يونايتد يستعيد جوني إيفانز بعد 8 سنوات من رحيله

Lebanon 24
19-07-2023 | 02:58
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أعاد مانشستر يونايتد قلب دفاعه الآيرلندي الشمالي جوني إيفانز في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ليستر سيتي في بداية الميركاتو الصيفي 2023.

وأثار جوني إيفانز إعجاب الجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد خلال تدربه في مقر تدريبات النادي بكارينغتون على مدار الأسبوعين الماضيين.
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واقترحت عليه إدارة النادي فكرة العودة إلى صفوف الفريق للعب لفترة قصيرة خلال النصف الأول من الموسم المقبل 2024/2023.

ومن المحتمل أن يكون لجوني إيفانز دور ما أثناء إصابات أو إيقافات المدافعين الأساسيين، أو في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي.

ويأمل جوني إيفانز في أن يُقنع المدير الفني لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ بمستواه خلال المشاركة في المباريات التحضيرية للموسم الكروي الجديد بمدينتي إدنبرة وسان دييغو، من أجل المشاركة في المباريات الرسمية وتمديد العقد لمدة سنة على أقل تقدير.

وتخرج جوني إيفانز في أكاديمية مانشستر يونايتد عام 2005، وتمت إعارته في بدايته لناديي أنتويرب البلجيكي وسندرلاند، قبل أن يرحل في 2015 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني لنادي وست بروميتش البيون.

ولعب إيفانز 198 مباراة مع مانشستر يونايتد قبل مغادرته للنادي صيف 2015.

وكان صاحب الـ 35 عاماً ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.
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