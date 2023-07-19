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رياضة

بعد 12 عاماً من رحيله... برشلونة يتعاقد من جديد مع روميو

Lebanon 24
19-07-2023 | 06:47
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أعلن نادي برشلونة الإسباني أنّه استعاد خدمات خريج أكاديميته السابق أوريول روميو من "جيرونا" حيث وقع لاعب الوسط على عقد لمدة ثلاث سنوات.

وقال برشلونة في بيان: روميو لديه خبرة كبيرة ويعرف النادي جيدا من خلال فترته السابقة في الفريق. ينسجم مع أسلوب اللعب الذي يرغب المدرب تشافي هيرنانديز في تطبيقه. (العربية)
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