بعد 12 عاماً من رحيله... برشلونة يتعاقد من جديد مع روميو

أعلن نادي برشلونة الإسباني أنّه استعاد خدمات خريج أكاديميته السابق أوريول روميو من "جيرونا" حيث وقع لاعب الوسط على عقد لمدة ثلاث سنوات.



وقال برشلونة في بيان: روميو لديه خبرة كبيرة ويعرف النادي جيدا من خلال فترته السابقة في الفريق. ينسجم مع أسلوب اللعب الذي يرغب المدرب تشافي هيرنانديز في تطبيقه. (العربية)

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