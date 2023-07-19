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رياضة

من هو الملياردير الذي أقنع ميسي باختيار "إنتر ميامي"؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 07:11
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أفادت وكالة "بلومبرغ" في تقريرٍ، أنّ الملياردير جورجي ماس، هو الذي أقنع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالانضمام إلى فريق إنتر ميامي الأميركي، بدلا من الذهاب إلى السعودية.

ومع وجود ليونيل ميسي وشركة "آبل"، يسعى الملياردير الذي يعمل أيضا بقطاع الإنشاءات، ويبلغ من العمر 60 عاما، إلى الاستفادة من كرة القدم الأميركية وجعلها أكثر ربحية.
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وكان محور استراتيجيته هو توقيع ميسي على عقد يتضمن اتفاقيات لتقاسم الإيرادات وحصة في الفريق، بدلا عن اتفاقية النقد مقابل الخدمات التقليدية.

وتتمثل رؤية ماس في أن ميسي سيجذب ملايين المشتركين الجدد إلى خدمة البث عبر "آبل تي في +" ويجذب أفضل اللاعبين إلى الدوري.
 
 
وسيحصل ميسي على نصيب من المكاسب غير المتوقعة من أي زيادة في الحسابات الدولية "لآبل تي في"، بينما يستعد نادي إنتر ميامي، الذي يملكه ماس أيضا، لكسب الملايين من زيادة مبيعات التذاكر والبضائع. (الحرة)

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