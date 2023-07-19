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رياضة

لن تصدق سعر أرخص تذكرة لمشاهدة ظهور ميسي الأول في ميامي!

Lebanon 24
19-07-2023 | 07:51
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كشفت بيانات TicketiQ نقلتها مجلة "فوربس" الأميركية، أن انضمام أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، أدى إلى قفزة في أسعار التذاكر بمباريات الفريق الأميركي بنسبة 500 بالمئة تقريبا.
ويتسابق مشجعو الدوري الأميركي لشراء تذاكر لقاءات إنتر ميامي، لمشاهدة ميسي الذي انتقل إلى الفريق من باريس سان جرمان الفرنسي، ومن المتوقع ان يخوض مباراته الرسمية الأولى الجمعة.
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وبحسب بيانات TicketiQ، ارتفع متوسط سعر تذكرة مباريات إنتر ميامي على ملعبه خلال الموسم المقبل بنسبة 459 بالمئة، من 152 إلى 850 دولارا، بينما زادت تذاكر مباريات الفريق السبع المقبلة بنسبة 558 بالمئة.


وفي مواجهة كروز أزول المكسيكي بمسابقة "كأس الدوريين" التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي، الجمعة، يبلغ سعر أرخص تذكرة لمشاهدة ظهور ميسي الأول 314 دولارا، أما متوسط سعر التذكرة في المباراة ذاتها فيصل إلى 1294 دولارا، وأغلى مقاعد خط الوسط في الصف الأمامي يبلغ سعره 23737 دولارا.


وشارك النجم الأرجنتيني في أول حصة تدريبية مع زملائه الجدد في إنتر ميامي، الثلاثاء، حيث وصل إلى ملعب التدريب في التاسعة صباحا بتوقيت ولاية فلوريدا، وسط حرارة مرتفعة. (سكاي نيوز)
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