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رياضة

بعد تبرئته من جميع تهم الاغتصاب.. "لوريان" الفرنسي يتعاقد مع ميندي

Lebanon 24
19-07-2023 | 10:14
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وقع بنجامين ميندي عقدا لمدة عامين مع نادي "لوريان" الفرنسي، اليوم الأربعاء، بعد أيام فقط من تبرئة إدانة اللاعب الدولي الفرنسي من تهمة اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.

وغادر ميندي (29 عاما) "مانشستر سيتي" الإنكليزي الشهر الماضي بعد انتهاء عقده، ولم يلعب مع الفائز بدوري أبطال أوروبا منذ 2021.
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وقال لوريان في بيان: "بعد اجتيازه الفحوص الطبية التقليدية انضم بنجامين ميندي، الفائز بالدوري الإنكليزي 4 مرات مع مانشستر سيتي وبطل الدوري الفرنسي مع موناكو وغيرهما، إلى فريق لوريان للموسم الجديد".


وتمت تبرئة الظهير الأيسر الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018، في إعادة محاكمة حول محاولة اغتصاب امرأة، كانت تبلغ من العمر 29 عاما في ذلك الوقت، في منزله في 2018. كما أدين في وقت سابق أيضا بارتكاب جريمة اغتصاب امرأة ثانية بعد ذلك بعامين، في منزله أيضا.

ونفى ميندي الاتهامات وقال إن المرتين كانتا بالتراضي. وفي وقت سابق من العام الجاري، برأت هيئة محلفين ميندي من 6 تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي على 4 شابات أو مراهقات، بعد محاكمة استمرت 6 أشهر.

وفشل المحلفون في التوصل إلى أحكام في تهم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، ما أدى إلى إعادة المحاكمة التي تمت تبرئته فيها. (سكاي نيوز)
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