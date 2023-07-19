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رياضة

إدارة "سان جيرمان" تُهدّد مبابي: خياران أمامك!

Lebanon 24
19-07-2023 | 10:32
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كشف موقع "ذا أثلتيك" أن إدارة نادي "باريس سان جيرمان" تُخطّط لإبعاد كيليان مبابي من التدريبات الجماعية وارساله إلى المدرجات طوال الموسم المقبل إذا لم يوافق على شرطها.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان الشهر الماضي أنه لن يفعل بند تمديد السنة الثالثة في عقده مع النادي والذي وقعه في شهر أيار 2022، إذ يرغب بالرحيل عقب نهاية الموسم الجاري في قرار فسرته مصادر إعلامية فرنسية بأنه جاء من أجل الحصول على مكافأة الولاء في العقد والبالغة 40 مليون يورو.
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وقال "ذا أثلتيك": "سيُسافر مبابي مع باريس إلى اليابان في جولته الآسيوية يوم 22 تموز الجاري وإذا لم يتم حل الموضوع خلال تلك الفترة فإن النادي سيبدأ خطته من أجل الضغط على اللاعب والذي أمامه خياران الأول التمديد والثاني الانتقال في هذا الصيف، إذ رفض ناصر الخليفي استمرار مبابي الموسم المقبل وخروجه مجاناً. (العربية)
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