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رياضة

بعثة لبنان إلى كينشاسا للمشاركة في الألعاب الفرانكوفونية

Lebanon 24
19-07-2023 | 10:55
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تواصل البعثة اللبنانية استعدادها للمشاركة في الألعاب الفرانكوفونية التاسعة المقررة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، ما بين 28 تموز الحالي و6 آب المقبل.
 
ومن المقرر أن تغادر البعثة المؤلفة من 94 شخصا، والتي شكل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس وفدها، فجر الاثنين المقبل عبر مطار رفيق الحريري الدولي، على أن تصل إلى كينشاسا بعد ظهر اليوم عينه.
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وسيشارك اللبنانيون في 9 ألعاب هي: كرة الطاولة، العاب القوى، الجودو، الدراجات الهوائية على الطرقات، كرة السلة للبنات تحت 25 سنة، كرة القدم للشباب تحت 20 سنة، ذوو الاحتياجات الخاصة (Handisport)، إلى مسابقتين ثقافيتين.

ووقع المنتخب اللبناني لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة في المجموعة الرابعة إلى جانب المغرب وساحل العاج وغينيا.
 
 
في المقابل، وقع منتخب كرة السلة للبنات تحت 25 سنة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب البلد المضيف وغينيا والكونغو.

وسيشارك في الألعاب التاسعة أكثر من 1500 شاب وفنان ورياضي يمثلون 42 دولة من خمس قارات.

وأكدت حكومة الكونغو الديموقراطية أنها "أنهت كافة الاستعدادات والخطط الأمنية والصحية من أجل استضافة الألعاب في نسختها التاسعة".

تجدر الإشارة إلى أن النسخة التاسعة لدورة الألعاب الفرانكوفونية في كينشاسا تأجلت مرتين الأولى عام 2021 بسبب "جائحة كورونا" والثانية عام 2022 بسبب عدم جاهزية البنية التحتية. (الوكالة الوطنية)
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