الاتفاق تم.. محرز إلى الأهلي السعودي

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نجح نادي الأهلي السعودي في حسم صفقة الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ليصبح على بعد أمتار قليلة من الانضمام رسميا للفريق.وذكرت صحيفة "تيلغراف" البريطانية، أن الأهلي توصل بالفعل إلى اتفاق مع نظيره السيتي على قيمة الصفقة، حيث سينتقل الجناح إلى النادي السعودي في صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون يورو (30 مليونا+ 5 متغيرات).وأضافت أن محرز من المقرر أن يجري الفحوصات الطبية غدا الخميس قبل الانضمام بشكل رسمي، لافتة إلى أنه سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.وتشير عدة تقارير صحفية، إلى أن محرز اتفق مع أهلي جدة على تقاضي راتب سنوي، حوالي 43 مليون إسترليني. (كووورة)