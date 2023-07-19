ميسي على موعد مع لقب تاريخي جديد!

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أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة جديدة مع فريقه الجديد إنتر ميامي لإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بالإنجازات.فسيكون بمقدور ميسي أن ينتزع من الأسطورة البرازيلي داني ألفيس لقب "اللاعب الأكثر فوزا بالألقاب"، في حال حقق إنجازين مع إنتر ميامي هذا الموسم.ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألفيس هو حاليا اللاعب الأكثر فوزا بالألقاب برصيد 44 إنجاز، بينما توقف رصيد ميسي عند 43.ولكي يتفوق ميسي على ألفيس، فإن عليه الفوز مع إنتر ميامي بلقبين من أصل 3 يمكن أن ينافس عليها الفريق الأميركي هذا الموسم وهي: كأس الدوري وكأس الولايات المتحدة، والدوري الأميركي لكرة القدم.وأدى انضمام ميسي إلى إنتر ميامي، إلى قفزة في أسعار التذاكر بمباريات الفريق الأميركي بنسبة 500 بالمئة تقريبا، وفق بيانات نقلتها مجلة "فوربس" الأميركية.(سكاي نيوز)