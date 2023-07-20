جذب العالم.. حفل تقديم ميسي في "إنتر ميامي" يتفوّق على رونالدو

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جذب حفل تقديم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعباً لـ "إنتر ميامي" الأميركي، أنظار العالم أجمع، وحقّق نسب مشاهدات مذهلة.فبالرغم من تأجيل الحفل الذي حمل اسم "الكشف" بعض الوقت بسبب الأمطار الغزيرة والعاصفة القوية، استمرّ الحدث المنتظر رغم سقوط الأمطار على ملعب النادي في مدينة انتر ميامي الأميركية.ولم تمنع الأمطار "عشّاق ميسي" عن حضور حفل تقديمه لاعباً لميامي، فحضر أكثر من ٢٠ ألف شخص، وكان العديد منهم يرتدي الأكياس الواقية من المطر.مشاهدات تاريخيةوانتقل ميسي رسمياً لصفوف فريق "إنتر ميامي" في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق "باريس سان جيرمان"، وظهر الأرجنتيني لأول مرة أمام جمهور فريقه الجديد فجر الأثنين الماضي، في ملعب لوكهارت "درايف بينك" بمنطقة فورت لاودردال بفلوريدا.وكانت المرة الأخيرة التي جذب فيها الدوري الأميركي الأضواء، عندما تعاقد نادي "لوس أنجلوس غالاكسي" في عام 2007 مع مالك "انتر ميامي" حاليا ديفيد بيكهام.وحطّمت نسبة مشاهدات تقديم ميسي، الرقم القياسي المسجّل باسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع ناديه الجديد النصر السعودي.وكشف بيكهام في حديث لشبكة "ESPN" عن عدد مشاهدات عرض تقديم ميسي، وقال: "كرة القدم هي أكبر رياضة في العالم، وعرض تقديم ميسي حصل على مشاهدات مذهلة بلغ 3.5 مليارات مشاهدة".ووفقاً للإحصاءات الرسمية، حقّق عرض تقديم كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية، بعد انتقاله لـ "العالمي"، 3 مليارات مشاهدة فقط. وكان رقم رونالدو، قياسيا حتى كشف بيكهام عن رقم مشاهدات عرض تقديم ميسي، الذي أصبح الأكثر مشاهدة في تاريخ كرة القدم.وتفوّق عرض تقديم ميسي لاعب فريق "إنتر ميامي"، على مشاهدات نهائي كأس العالم 2022 بقطر، اذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي في وقت سابق، أن عدد مشاهدي نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا عبر التلفاز، وصل إلى 1.5 مليار شخص على مستوى العالم.