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رياضة

لاعبو الاتحاد يفاجئون بنزيما وكانتي في حافلة الاتحاد

Lebanon 24
20-07-2023 | 06:39
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صنع لاعبو الاتحاد السعودي، أجواء متميزة للاعبين الفرنسيين المنضمين حديثا لصفوف الفريق كريم بنزيما ونغولو كانتي، وذلك حافلة تُقِل لاعبي الفريق.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، غناء لاعبي الاتحاد لكريم بنزيما القادم من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، حيث غنّا اللاعبون: "اليوم يومك يا كريم.. يا كريم.. اليوم يومك يا كريم .. يا كريم يا بنزيما.. يا بنزيما"، فيما تفاعل معهم اللاعب الفرنسي بالتصفيق.


وفي الوقت نفسه، حرص لاعبو الاتحاد على الغناء أيضا للاعب نغولو كانتي، قائلين: "نغولو نجولو.. كانتي.. نغولو نغولو.. كانتي، فيما تفاعل اللاعب بالتصفيق والرقص معهم وهو جالس.
 
 
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