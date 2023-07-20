ووكر يُبلغ غوارديولا: أريد الإنتقال لبايرن ميونخ

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كشفت شبكة "سكاي" التلفزيونية، أن المدافع الإنكليزي كايل ووكر مدافع "مانشستر سيتي" أبلغ مدربه بيب غوارديولا برغبته في الرحيل عن الفريق الفائز بالثلاثية في الموسم الماضي والانتقال إلى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.وأكدت "سكاي" التلفزيونية أن ووكر اتفق على الشروط الشخصية مع بايرن، إذ سيحصل على عقد لمدة عامين يمتد حتى 2025، مع خيار إضافة موسم ثالث، بينما سيقدم 15 مليون يورو ثمناً لانتقال المدافع الإنكليزي الدولي. (العربية)