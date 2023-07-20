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رياضة

تصنيف "فيفا" الجديد.. الأرجنتين في الصدارة وهذا مركز لبنان

Lebanon 24
20-07-2023 | 08:42
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حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على صدارة التصنيف العالمي، في نسخته الجديدة الصادرة اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، والذي لم يشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى.

واستفاد المنتخب المكسيكي من فوزه قبل أيام بلقب بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف، وتقدم مرتبتين إلى المركز الثاني عشر عالميا ليقترب من العودة لقائمة المراكز العشرة الأولى بالتصنيف.
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ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 1665 نقطة بفارق تسع نقاط فقط خلف نظيره الأميركي، الذي حافظ على موقعه في المركز الحادي عشر بالتصنيف رغم خروجه من الدور قبل النهائي للكأس الذهبية.

ويعتلي المنتخب الأرجنتيني صدارة التصنيف برصيد 1843.73 نقطة مقابل 1843.54 نقطة للمنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني.

وتأتي في المراكز من الثالث إلى العاشر على الترتيب منتخبات البرازيل وإنكلترا وبلجيكا وكرواتيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

وعلى المستوى العربي، حافظ المنتخب المغربي على موقعه في الصدارة كما حافظ على صدارة المنتخبات الإفريقية في هذه النسخة من التصنيف رغم التراجع للمركز الرابع عشر عالميا.

وتلاه على المستوى العربي منتخبات تونس والجزائر ومصر في المراكز 31 و33 و34 عالميا.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المنتخبات العربية بالقارة الآسيوية رغم تراجعه للمركز 54 عالميا، وتلته منتخبات قطر (59) والعراق (70) والإمارات (72) وعمان (73) .

وفي باقي المراكز العربية على الترتيب، جاءت منتخبات الأردن (82) والبحرين (86) وسوريا (94) وفلسطين (96) ولبنان (100) وليبيا (127) والسودان (131) والكويت (137) واليمن (156) وجيبوتي (191) والصومال (196). (العربية)
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