هل سيُشارك مولر في جولة "بايرن" الآسيوية؟

تأجلت عودة توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ لتدريبات الفريق ومن الممكن أن يغيب عن جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد بسبب مشكلة في الفخذ.



وقال توماس توخيل مدرب الفريق في معسكر تدريبات بايرن: "ستكون الأمور صعبة، ندرس حاليا ما إذا كان من المنطقي أن يتعافى هناك أم ستكون الفرص أفضل في ميونخ لكي ينضم إلينا بشكل كامل في المران عقب جولة آسيا". (العربية)

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