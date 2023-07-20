بعد حادثة إطلاق النار... فوز تاريخي لسيّدات نيوزيلندا على النرويج

افتتحت نهائيات كأس العالم للسيدات لكرة القدم بفوز تاريخي لنيوزيلندا على النرويج 1-0 ضمن المجموعة الأولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم. (الحرة)

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