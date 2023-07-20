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رياضة
بعد سحب الشارة من مغواير.. من هو قائد "مانشستر يونايتد" الجديد؟
Lebanon 24
20-07-2023
|
13:30
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اختيار لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز (28 عاماً) قائداً جديداً للفريق بشكل دائم.
وسيحلّ فرنانديز محل المدافع هاري مغواير، الذي جرّده المدرب إريك تن هاغ من شارة القيادة بعد أن فشل الدولي الإنجليزي في تأمين مكان في الفريق الأول.
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وقال النادي في بيان: "ارتدى لاعب الوسط البرتغالي بالفعل شارة القيادة في العديد من المناسبات، وأكد إريك تن هاغ أنه سيقود الفريق الآن بشكل دائم".
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