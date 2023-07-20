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رياضة

الظهير الأيسر الإسباني يلتحق بزميليه السابقين في "إنتر ميامي"

Lebanon 24
20-07-2023 | 23:00
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إلتحق الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا بزميليه السابقين في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي الأميركي، وفق ما أعلن النادي الخميس.

وقال النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تعاقد مع المدافع الدولي السابق "حتى نهاية موسم 2024" مع خيار التمديد حتى 2025.
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ويأتي الإعلان بعد يومين من تصريح مالك إنتر خورخي ماس عن انضمام ألبا إلى صفوف فريقه.


وعلّق كريس هندرسون، المدير الرياضي لإنتر ميامي قائلا: "جوردي لاعب بارع وديناميكي وذو خبرة ونحن متحمسون لضمه لمواصلة تعزيز فريقنا".

وأضاف: "لقد أثبت لأكثر من عقد من الزمن أنه أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير بكرة القدم بفضل صلابة دفاعه وقدرته على المساهمة في الهجوم".
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