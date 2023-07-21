الأهلي السعودي يضم رياض محرز لصفوفه

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قالت قناة الإخبارية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي.وذكرت قناة الإخبارية على تويتر "الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.ولم يصدر الأهلي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له إعلانا رسميا بعد.وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء الماضي، أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم محرز إلى صفوفه.وذكرت "بي بي سي" أن الصفقة كلفت النادي السعودي نحو 30 مليون جنيه إسترليني.