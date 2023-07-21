27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عقب هزيمة الودية الثانية مع النصر السعودي.. رونالدو في موقف قانوني صعب
Lebanon 24
21-07-2023
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، لأزمة كبيرة بعد فضيحة فريقه أمام سيلتا فيغو الإسباني.
وشارك رونالدو قبل أيام قليلة في 24 دقيقة من خسارة فريقه الكبيرة أمام الفريق الإسباني 0-5، ضمن معسكر الإعداد المقام في البرتغال، للموسم الجديد، فيما اعتبره الكثيرون بالـ"الفضيحة".
Advertisement
إلا أن المشكلة تكمن في الصور التي انتشرت لرونالدو من المباراة، والتي أظهرت أنه رغم تمثيله لشركة "نايك" منذ عام 2003، وخلال ودية سيلتا فيغو ارتدى "واقي ساق" مصمم من شركة "أديداس" المنافسة للأولى.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مخاطرة رونالدو بهذا الشكل، قد تجعله يخسر عقده الموقع مع "نايك" قبل عشر سنوات مقابل ما لا يقل عن 170 مليون يورو.
وأبدت الصحيفة تعجبها من ارتداء "الدون" لواقي ساق Adidas X Pro، كونه عادة ما يرتدي واقيا خاصا، ليس تابعا لهذه الشركة.
ولم تكن تلك الخسارة الوحيدة التي مني بها النصر بقيادة نجمه البرتغالي، إذ تلقى هزيمة ثقيلة أمام فريق بنفيكا البرتغالي (1-5) في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الخميس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
Lebanon 24
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
15:10 | 2023-07-20
20/07/2023 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
15:28 | 2023-07-20
20/07/2023 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
16:17 | 2023-07-20
20/07/2023 04:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
07:47 | 2023-07-20
20/07/2023 07:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
13:30 | 2023-07-20
20/07/2023 01:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:53 | 2023-07-21
ريكاردو يؤكد استعداده للمشاركة في جائزة المجر للفورمولا 1
01:50 | 2023-07-21
الأهلي السعودي يضم رياض محرز لصفوفه
00:03 | 2023-07-21
سان جرمان يغري مبابي بعرض خرافي
23:00 | 2023-07-20
الظهير الأيسر الإسباني يلتحق بزميليه السابقين في "إنتر ميامي"
14:52 | 2023-07-20
رسميّاً.. أونانا يبدأ مغامرته مع "الشياطين الحُمر"
13:30 | 2023-07-20
بعد سحب الشارة من مغواير.. من هو قائد "مانشستر يونايتد" الجديد؟
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
21/07/2023 12:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
21/07/2023 12:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
21/07/2023 12:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact