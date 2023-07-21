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رياضة

عقب هزيمة الودية الثانية مع النصر السعودي.. رونالدو في موقف قانوني صعب

Lebanon 24
21-07-2023 | 02:48
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تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، لأزمة كبيرة بعد فضيحة فريقه أمام سيلتا فيغو الإسباني.

وشارك رونالدو قبل أيام قليلة في 24 دقيقة من خسارة فريقه الكبيرة أمام الفريق الإسباني 0-5، ضمن معسكر الإعداد المقام في البرتغال، للموسم الجديد، فيما اعتبره الكثيرون بالـ"الفضيحة".
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إلا أن المشكلة تكمن في الصور التي انتشرت لرونالدو من المباراة، والتي أظهرت أنه رغم تمثيله لشركة "نايك" منذ عام 2003، وخلال ودية سيلتا فيغو ارتدى "واقي ساق" مصمم من شركة "أديداس" المنافسة للأولى.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مخاطرة رونالدو بهذا الشكل، قد تجعله يخسر عقده الموقع مع "نايك" قبل عشر سنوات مقابل ما لا يقل عن 170 مليون يورو.

وأبدت الصحيفة تعجبها من ارتداء "الدون" لواقي ساق Adidas X Pro، كونه عادة ما يرتدي واقيا خاصا، ليس تابعا لهذه الشركة.

ولم تكن تلك الخسارة الوحيدة التي مني بها النصر بقيادة نجمه البرتغالي، إذ تلقى هزيمة ثقيلة أمام فريق بنفيكا البرتغالي (1-5) في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الخميس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
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