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رياضة

ريكاردو يؤكد استعداده للمشاركة في جائزة المجر للفورمولا 1

Lebanon 24
21-07-2023 | 03:53
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قال دانييل ريكاردو إنه كان يشعر بالانتعاش ويبدو مستعداً للعودة إلى بطولة العالم للفورمولا 1 مع فريق ألفا تاوري في سباق جائزة المجر الكبرى، الذي يأمل أن يؤدي إلى عودة حالمة إلى البطل المهيمن رد بول.
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وحل الفائز بالجائزة الكبرى 8 مرات محل السائق الهولندي نيك دي فريز في الفريق الآخر التابع لرد بول حتى نهاية الموسم.

وتضع الخطوة التي قطعها السائق الأسترالي ضغوطاً على المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي تعاقد مع رد بول حتى نهاية عام 2024، لكنه يتراجع بفارق كبير عن زميله في الفريق وبطل العالم مرتين ماكس فيرشتابن.

وقال ريكاردو، الذي كان من المقرر أن يقضي موسم 2023 كسائق احتياطي في رد بول أثناء تقييم مستقبله بعد عامين صعبين في فريق مكلارين: "الحلم هو الحصول على مقعد في فريق رد بول، ولكن لا يوجد (حالياً) وهذا ما عليك القيام به‭'‬".

وألفا تاوري هو الأخير في الترتيب العام وربما يكون لديه أبطأ سيارة في الحلبة، لكن ريكاردو المبتسم قال للصحفيين على حلبة هنغارورينغ على مشارف بودابست إنه غير قلق بشأن السلبيات التي تواجهه.

وقال السائق البالغ من العمر 34 عاماً: "ربما كنت أتوقع إجازة هذا العام، لكن من الواضح أنني لم أحصل على العام بأكمله (إجازة)، لكنني شعرت في الواقع أن لدي وقتاً كافياً شكل لي دفعة وحفزني، وأنا بالتأكيد مستعد للمضي قدماً مرة أخرى".
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