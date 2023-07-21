بعد دعمه العمليّة العسكريّة في أوكرانيا... رياضيّ روسيّ يكشف عن تعرض منزله لمحاولة سرقة

كشف لاعب الشطرنج الروسي سيرغي كارياكين، عن تعرض منزله لمحاولة السرقة بعد إعلان دعمه للعملية العسكرية الروسية.

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وقال كارياكين: "التهديدات تأتي طوال الوقت. من الخطأ أن أقول إنني معتاد على ذلك لكنني بالفعل تخلصت من القلق بطريقة ما. أنا أتصرف وفقا لقول "الكلاب تنبح والقافلة تسير.. لقد حاولوا سرقة منزلي".وتابع: "لم أتحدث عن ذلك علنا أبدا. اللصوص لم يتمكنوا من اقتحام المنزل، حيث انطلق جرس الإنذار، وفروا هاربين". (روسيا اليوم)