أُدخِلَ إلى المستشفى بعد إصابته... مسلّحون دخلوا شقة حارس مرمى فريق شهير وهذا ما فعلوه!

Advertisement

تعرض الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وصديقته للسرقة في منزلهما في العاصمة باريس.وقال مصدر إن الثنائي الذي أدخل إلى المستشفى بعد الواقعة، "قيِّد" من قبل "أفراد عدة" تحت تهديد "سلاح" لم تحدد طبيعته، في شقتهما في الدائرة الثامنة بالعاصمة.وأضاف المصدر أن دوناروما أصيب "بجروح طفيفة"، دون تقديم المزيد من التفاصيل، مشيرا الى أن صديقته لم تصب بأذى جسدي.وأوضح أن الجناة فروا وأن الشرطة فتحت تحقيقا.وقُدرت الأضرار حتى اللحظة بـ500 ألف يورو من "ساعات ومجوهرات ومصنوعات جلدية فاخرة"، حسب مصدر في الشرطة. (العربية)