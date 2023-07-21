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رياضة

لاعب كرة قدم يبحث عن ناد جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي!

Lebanon 24
21-07-2023 | 11:00
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لجأ لاعب كرة القدم غابرييل لايس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد ناد جديد.

وقال لايس: لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع ديبورتيفو بيناسيونال رغم السفر والاتفاق على كل شيء، مشكلة الحصص لم تسمح لي بالتسجيل. أنا مرة أخرى صفقة مجانية وأنتظر اتجاها جديدا.
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وقال المهاجم البالغ عمره 33 عاما لموقع إنفوبا على الإنترنت إن مشاكل الانتقالات ترجع إلى أن اتحاد بيرو لكرة القدم يسمح فقط بتسجيل 27 لاعبا أكبر من 21 عاما.

وانتهت فترة الانتقالات في بيرو لذلك ينتظر المهاجم الموجود حاليا في أوروغواي بدائل أخرى لمواصلة مسيرته. (العربية)
 
لايس

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