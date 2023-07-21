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رياضة
بدقائق قليلة... إسبانيا تهزم كوستاريكا 3 - 0
Lebanon 24
21-07-2023
|
10:01
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استهل منتخب إسبانيا مشواره في نهائيات النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، بالفوز على نظيره الكوستاريكي 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.
وتقدمت إسبانيا بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجلته اللاعبة الكوستاريكية فاليري ديل كامبو عند الدقيقة 23، وبعد دقيقتين فقط، ضاعفت الإسبانية أيتانا بونماتي النتيجة لبلادها، ومن ثم اختتمت زميلتها إستير غونزاليس ثلاثية المنتخب الاسبانيّ، بحلول الدقيقة 27 من زمن اللقاء.
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وحصد منتخب إسبانيا نقاط المباراة الثلاث، وتصدرت جدول ترتيب المجموعة الثالثة (C)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة بين منتخبي زامبيا واليابان يوم غد السبت. (روسيا اليوم)
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