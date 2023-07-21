27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أنشيلوتي: أنا مدرب ريال مدريد وسأبقى هنا
Lebanon 24
21-07-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه لن يتكلم بعد الآن عن التكهنات التي تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم العام المقبل، وقال: "أنا مدرب ريال مدريد وسأبقى هنا". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البرازيل ينتقد أنشيلوتي: لماذا لم يحلّ مشكلة المنتخب الإيطالي؟
Lebanon 24
رئيس البرازيل ينتقد أنشيلوتي: لماذا لم يحلّ مشكلة المنتخب الإيطالي؟
22/07/2023 02:13:09
22/07/2023 02:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب البرازيل الجديد: أنشيلوتي لن يتدخل بعملي
Lebanon 24
مدرب البرازيل الجديد: أنشيلوتي لن يتدخل بعملي
22/07/2023 02:13:09
22/07/2023 02:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي بعد خلافات خلال القمة مع الاتحاد الأوروبي: نريد استئناف العلاقات الجيدة والمثمرة مع إفريقيا (الشرق)
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي بعد خلافات خلال القمة مع الاتحاد الأوروبي: نريد استئناف العلاقات الجيدة والمثمرة مع إفريقيا (الشرق)
22/07/2023 02:13:09
22/07/2023 02:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع التقى سفير البرازيل: الجيش في جهوزية دائمة للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب
Lebanon 24
وزير الدفاع التقى سفير البرازيل: الجيش في جهوزية دائمة للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب
22/07/2023 02:13:09
22/07/2023 02:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أنشيلوتي
البرازيل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
Lebanon 24
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
07:22 | 2023-07-21
21/07/2023 07:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
07:39 | 2023-07-21
21/07/2023 07:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار غامض.. كل الشارع "طار" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
انفجار غامض.. كل الشارع "طار" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:09 | 2023-07-21
21/07/2023 02:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإشكال بينهما... تصريح جديد لسيمون أبو فاضل عن وئام وهّاب ماذا قال؟
Lebanon 24
بعد الإشكال بينهما... تصريح جديد لسيمون أبو فاضل عن وئام وهّاب ماذا قال؟
08:51 | 2023-07-21
21/07/2023 08:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
14:08 | 2023-07-21
21/07/2023 02:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2023-07-21
هل يُدرّب كلوب المنتخب الألماني؟
13:49 | 2023-07-21
مارسيليا يضمّ أوباميانغ إلى صفوفه
12:59 | 2023-07-21
"ضربة تجارية قوية".. لماذا يرفض ميسي لعب بعض المباريات في الدوري الأميركي؟
11:00 | 2023-07-21
لاعب كرة قدم يبحث عن ناد جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي!
10:01 | 2023-07-21
بدقائق قليلة... إسبانيا تهزم كوستاريكا 3 - 0
08:03 | 2023-07-21
أُدخِلَ إلى المستشفى بعد إصابته... مسلّحون دخلوا شقة حارس مرمى فريق شهير وهذا ما فعلوه!
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
22/07/2023 02:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
22/07/2023 02:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
22/07/2023 02:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact