أنشيلوتي: أنا مدرب ريال مدريد وسأبقى هنا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه لن يتكلم بعد الآن عن التكهنات التي تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم العام المقبل، وقال: "أنا مدرب ريال مدريد وسأبقى هنا". (العربية)

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