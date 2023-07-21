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رياضة

أنشيلوتي: أنا مدرب ريال مدريد وسأبقى هنا

Lebanon 24
21-07-2023 | 16:00
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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه لن يتكلم بعد الآن عن التكهنات التي تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم العام المقبل، وقال: "أنا مدرب ريال مدريد وسأبقى هنا". (العربية)
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