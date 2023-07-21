هل يستضيف القمر أول مباراة كرة قدم بحلول عام 2035؟

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يعتقد علماء أن رياضة كرة القدم يمكن أن تُلعب على القمر في وقت مبكر من عام 2035، حتى لو كانت تبدو مختلفة تماما عن المباريات التي تُقام على الأرض.وقام خبراء من معهد الهندسة والتكنولوجيا "IET" بتمزيق كتاب القواعد وكشفوا عن خطة جامحة لما قد تبدو عليه كرة القدم على سطح القمر بمباريات مدتها 90 دقيقة ومجموعات تقليدية أصبحت شيئا من الماضي.وستشمل رؤيتهم مباريات خماسية في أربعة أرباع مدة كل منها 10 دقائق، مع استراحة لمدة 20 دقيقة بين كل منها لمنح اللاعبين قسطا من الراحة.وقال العلماء إنه سيتعيّن أيضا تبديل السراويل القصيرة والأحذية ببدلات الفضاء الضخمة من طراز "Apollo-esque" أيضا، مع وجود ميزات تبريد مستقبلية مثبتة بالداخل. (روسيا اليوم)