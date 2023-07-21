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رياضة

"ضربة تجارية قوية".. لماذا يرفض ميسي لعب بعض المباريات في الدوري الأميركي؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 12:59
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بعد صيف ساخن وسباق طويل من أجل الحصول على خدماته والظفر به في النهاية، يواجه إنتر ميامي الأميركي أزمة بعدما رفض نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي لعب بعض مباريات المسابقة المحلية.

وبعد سبعة أشهر من قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، قدم ميامي لاعبه الجديد في حفل رائع بملعب النادي يوم الاثنين الماضي.
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وأكد المدرب الأرجنتيني للنادي خيراردو "تاتا" مارتينو يوم الأربعاء أنه ينوي الدفع بالوافدين الجديدين مواطنه ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس يوم الجمعة أمام فريق كروز أزول المكسيكي ضمن "كأس الدوريين"، خلال البطولة التي تجمع بين فرق أميركية ومكسيكية.

ووفقًا لصحيفة "دايلي ميرور" فإن مسؤولي الفريق الأميركي على أعتاب أزمة تجارية جديدة، إذ لا يريد ميسي اللعب في ملاعب العشب الصناعي، وتوجد 6 فرق بالدوري حاليا تستخدم ملاعب ذي أسطح صناعية، ومن المؤكد أن يمثل غياب الأرجنتيني ضربة تجارية قوية لمسؤولي ناديه. (العربية)
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