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رياضة

مارسيليا يضمّ أوباميانغ إلى صفوفه

Lebanon 24
21-07-2023 | 13:49
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أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، اليوم الجمعة، ضمّ المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ إلى صفوفه قادمًا من تشلسي. 
 
 
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