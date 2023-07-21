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رياضة

في أول مباراة له بالدوري الأميركي.. هذا ما فعله ميسي

Lebanon 24
21-07-2023 | 23:42
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 في أول ظهور له في الدوري الأميركي، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف الفوز لفريقه الجديد "إنتر ميامي" الأميركي.

ودخل ميسي بديلا في الشوط الثاني ضد فريق "كروز آزول" المكسيكي ضمن "كأس الدوريين"، ومنح شارة العمادة فور دخوله أرضية الملعب وسط تصفيق الجماهير.
 
 
ومنح ميسي الفوز لإنتر ميامي الذي يعاني منذ مواسم عدة في الدوري الأميركي حيث كانت نتائجه مخيبة للآمال. وظل دون انتصار في 11 مباراة ومُني، السبت الماضي، بخسارته الرابعة عشرة في 22 مباراة هذا الموسم.
 
 
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ووقع ميسي عقدا مع إنتر ميامي، حتى عام 2025، مع طموح مواصلة بناء "هذا المشروع الجميل".

وسيكون ميسي الذي قدرت صفقة انتقاله بـ60 مليون دولار سنويا، أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية، بيليه، الذي وصل إلى نيويورك كوزموس، في عام 1975. (الحرة)
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